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الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر في محافظة العلا
آخر الأخبار
2026-09-18 | 16:29
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الدفاع المدني السعودي: زوال الخطر في محافظة العلا
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