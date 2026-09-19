أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
23
o
الجنوب
27
o
الشمال
28
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
رويترز نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: من المهم مواصلة الدبلوماسية مع الشركاء الخليجيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
آخر الأخبار
2026-09-18 | 23:55
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
رويترز نقلا عن مسؤول كبير في الإدارة الأميركية: من المهم مواصلة الدبلوماسية مع الشركاء الخليجيين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مسؤول
الإدارة
الأميركية:
المهم
مواصلة
الدبلوماسية
الشركاء
الخليجيين
اجتماعات
الجمعية
العامة
للأمم
المتحدة
التالي
احصاءات غرفة التحكم المروري: قتيلان و١٠ جرحى في ١١ حادث سير خلال الساعات الـ24 الماضية
صندوق النقد الدولي: فريق الصندوق يختتم زيارته إلى لبنان
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أمن وقضاء
04:08
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
أمن وقضاء
04:08
تدابير سير اليوم وغدا في الحمراء وبدارو وضبية بسبب إقامة أنشطة رياضية واجتماعية
0
آخر الأخبار
04:02
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
04:02
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
0
علوم وتكنولوجيا
03:59
نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور
علوم وتكنولوجيا
03:59
نموذج غوغل للذكاء الاصطناعي "جيميناي" يخترق مواقع ويتكهن بكلمات مرور
0
أخبار دولية
03:56
بروكسل تناشد واشنطن مراجعة رفضها منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
أخبار دولية
03:56
بروكسل تناشد واشنطن مراجعة رفضها منح تأشيرات للوفد الفلسطيني لحضور الجمعية العامة للأمم المتحدة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
04:02
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
آخر الأخبار
04:02
التحكم المروري: نذكر المواطنين بأنه سيتم تحويل الطريق البحرية لتصبح من بيروت بإتجاه جونية إعتبارا من الساعة ١١:٠٠ لغاية الساعة ٢٣:٠٠
0
آخر الأخبار
03:37
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار من اليمن وعبور البحر بحثا عن الأمان
آخر الأخبار
03:37
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: تصاعد القتال يدفع مزيدا من الأسر إلى الفرار من اليمن وعبور البحر بحثا عن الأمان
0
آخر الأخبار
03:37
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر
آخر الأخبار
03:37
مفوضية الأمم المتحدة للاجئين: نحو 3000 شخص وصلوا إلى جيبوتي من اليمن بعد رحلات بحرية محفوفة بالمخاطر
0
آخر الأخبار
03:36
وزارة الداخلية الإيرانية: على المواطنين ألا يقلقوا وألا يتأثروا بالدعايات الكاذبة للعدو فلدينا وفرة في السلع
آخر الأخبار
03:36
وزارة الداخلية الإيرانية: على المواطنين ألا يقلقوا وألا يتأثروا بالدعايات الكاذبة للعدو فلدينا وفرة في السلع
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10
مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة
علوم وتكنولوجيا
2026-02-10
مونديال 2026: كلاب روبوتية ستساعد الشرطة المكسيكية لمكافحة الجريمة
0
أخبار لبنان
2026-08-03
آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون
أخبار لبنان
2026-08-03
آلان عون من قصر بعبدا: دعمٌ كامل للمسار الذي يقوده الرئيس عون
0
صحف اليوم
2026-09-03
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
صحف اليوم
2026-09-03
تفكيك شبكة نقل مقاتلين تضم سوريين ولبنانيَين (الأنباء الإلكترونية)
0
خبر عاجل
2026-06-20
استشهاد عسكري في الجيش اللبناني في غارة على دوار كفررمان في النبطية
خبر عاجل
2026-06-20
استشهاد عسكري في الجيش اللبناني في غارة على دوار كفررمان في النبطية
بالفيديو
d-none hideMe
0
عالم الطبخ
14:46
تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب
عالم الطبخ
14:46
تناغم النكهات الاستوائية والكريمية: سمك بصلصة المانغا والتشيلي وحلى الماسكاربوني وبوري الحامض مع الشيف فادي زغيب
0
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:57
وجهاً لوجه عند مثلث الهورة في الجنوب… ماذا حصل بين الجيشين اللبناني والإسرائيلي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق
تقارير نشرة الاخبار
13:46
في القرى المسيحية الحدودية: صامدون في بيوتهم... محاصرون على الطريق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ما الترند الذي جذب الرئيس الفرنسي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بعد غياب طويل... أصالة عادت إلى جمهورها في دمشق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي
تقارير نشرة الاخبار
13:38
21 ألف مخالفة سير بعشرة أيام… والعدّاد بعده ماشي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟
تقارير نشرة الاخبار
13:32
تحديات سكة طرابلس-حمص… كيف ستُعالج؟ وكيف سيواجه تحدي الوقت للاستفادة من المتغيرات في المنطقة؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شبكة لبنانية سورية بيد القضاء... ما علاقة نظام الاسد؟
تقارير نشرة الاخبار
13:31
شبكة لبنانية سورية بيد القضاء... ما علاقة نظام الاسد؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في ظلّ استمرار الحرب: الخليج يعيد حساباته بين المظلة الأميركية والحوار مع إيران
تقارير نشرة الاخبار
13:17
في ظلّ استمرار الحرب: الخليج يعيد حساباته بين المظلة الأميركية والحوار مع إيران
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
13:29
هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون
أمن وقضاء
13:29
هذا ما أوضحه الجيش حول المجريات المتعلقة بنقطة المراقبة المستحدَثة التابعة للجيش في بلدة دير ميماس - مرجعيون
2
علوم وتكنولوجيا
06:19
أنثروبيك: الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه
علوم وتكنولوجيا
06:19
أنثروبيك: الذكاء الاصطناعي يقترب من تطوير أنظمته المستقبلية بنفسه
3
خبر عاجل
10:30
معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة
خبر عاجل
10:30
معلومات للـLBCI: اشكال فردي في منطقة الرويسات - المتن ادى الى سقوط ٣ قتلى بينهم طفل وجريح بحالة حرجة ومطلق النار فرّ الى جهة مجهولة
4
فنّ
06:59
أسماء جديدة في قضية المخدّرات في تركيا: أراس بولوت وعفراء ساراتشوغلو أبرز المتّهمين!
فنّ
06:59
أسماء جديدة في قضية المخدّرات في تركيا: أراس بولوت وعفراء ساراتشوغلو أبرز المتّهمين!
5
حال الطقس
02:20
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
حال الطقس
02:20
الطقس متقلّب... واحتمال تساقط أمطار محلية على الجبال
6
اسرار
00:08
أسرار الصحف 19-9-2026
اسرار
00:08
أسرار الصحف 19-9-2026
7
أخبار دولية
02:05
تركيا تسحب ترخيص بنك "ملت" الإيراني
أخبار دولية
02:05
تركيا تسحب ترخيص بنك "ملت" الإيراني
8
تقارير نشرة الاخبار
07:57
أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرقات... إليكم تفاصيل الطقس
تقارير نشرة الاخبار
07:57
أمطار غزيرة وسيول تغمر الطرقات... إليكم تفاصيل الطقس
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More