وزارة التربية والتعليم بغزة: ندعو الى حماية المؤسسات التعليمية والبدء العاجل في إعادة إعمار المدارس المتضررة

الداخلية الإيرانية: جماعات مسلحة منظمة مرتبطة بالعدو هي التي تغتال شخصيات بمحافظتي كردستان وسيستان وبلوشستان

الداخلية الإيرانية: جماعات مسلحة منظمة مرتبطة بالعدو هي التي تغتال شخصيات بمحافظتي كردستان وسيستان وبلوشستان

وزارة التربية والتعليم بغزة: نجحنا بالتعاون مع الشركاء في إعادة نحو نصف مليون طالب وطالبة إلى مقاعد الدراسة