أ.ف.ب: اشتعال خزان وقود تابع لشركة أرامكو قرب مطار الرياض

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية

الجيش الإسرائيلي: هاجمنا بنى تحتية في مناطق بجنوب لبنان ردا على تفجير عبوة ناسفة في المنطقة الأمنية

أ.ف.ب نقلا عن موقع لتتبع الطيران: اضطرابات كبيرة في مطار الرياض تشمل إلغاء وتأخير رحلات جوية