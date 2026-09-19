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الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي لأطراف يحمر الشقيف وزوطر الشرقية وتفجير ضخم في ميس الجبل

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2026-09-19 | 11:16
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الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي لأطراف يحمر الشقيف وزوطر الشرقية وتفجير ضخم في ميس الجبل
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الوكالة الوطنية: قصف اسرائيلي لأطراف يحمر الشقيف وزوطر الشرقية وتفجير ضخم في ميس الجبل

 
 
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