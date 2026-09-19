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وزير الخارجية التركي: من غير المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أميركا وإيران ولا رغبة لها في الانضمام للصراع
آخر الأخبار
2026-09-19 | 14:36
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وزير الخارجية التركي: من غير المقبول أن تكون السعودية جزءا من الحرب بين أميركا وإيران ولا رغبة لها في الانضمام للصراع
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