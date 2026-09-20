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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف حرج بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل
آخر الأخبار
2026-09-20 | 02:08
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف حرج بلدة عيتا الجبل في قضاء بنت جبيل
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