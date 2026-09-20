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نتنياهو: مقاتلونا قضوا على مسلح حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة

آخر الأخبار
2026-09-20 | 07:22
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نتنياهو: مقاتلونا قضوا على مسلح حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة
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نتنياهو: مقاتلونا قضوا على مسلح حاول تنفيذ هجوم في شمال الضفة

 
 
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