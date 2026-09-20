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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات

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2026-09-20 | 22:09
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات
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رئيس أركان الجيش الإسرائيلي: قواتنا في حالة يقظة عالية ومنتشرة ومستعدة في جميع الجبهات

 
 
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