بيسنت بشأن إيران: ستتوقف جميع شركات الطيران الإيرانية عن العمل في أنحاء العالم في 23 أيلول

بيسنت بشأن إيران: ناقشنا المسألة مع الصين والسلطات الصينية "منخرطة للغاية" في العملية

بيسنت بشأن إيران: ناقشنا المسألة مع الصين والسلطات الصينية "منخرطة للغاية" في العملية

سي.إن.بي.سي تنقل عن وزير الخزانة الأميركي بيسنت قوله حول إيران: لا أستطيع أن أقول لكم كم سيستمر الصراع