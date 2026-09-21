مهندسون لرويترز: حقل الشرارة النفطي في ليبيا فقد نحو 200 ألف ب/ي من الإنتاج ويضخ حاليا ما بين 100 ألف و105 آلاف ب/ي

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