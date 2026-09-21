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الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق بلدة حداثا
آخر الأخبار
2026-09-21 | 11:08
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الوكالة الوطنية للاعلام: مسيرة إسرائيلية ألقت قنبلة صوتية فوق بلدة حداثا
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