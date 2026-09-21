رويترز نقلا عن بيانات شحن: أرامكو حملت أمس الأحد 14 مليون برميل من النفط الخام على سبع ناقلات نفط عملاقة من محطات في الخليج وذلك في إطار تكثيفها للصادرات عبر مضيق هرمز

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