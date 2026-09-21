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الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض أطراف بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
آخر الأخبار
2026-09-21 | 14:48
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الوكالة الوطنية للإعلام: تعرّض أطراف بلدتي النبطية الفوقا وكفرتبنيت لقصف مدفعي إسرائيلي متقطع
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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