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الرئيس الإيراني: العدو عجز عن إخضاعنا بالسبل العسكرية لذا يلجأ إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية علينا
آخر الأخبار
2026-09-22 | 01:28
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الرئيس الإيراني: العدو عجز عن إخضاعنا بالسبل العسكرية لذا يلجأ إلى إغلاق الطرق الجوية والبرية علينا
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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