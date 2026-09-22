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مسؤول إيراني كبير لرويترز: يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسطاء وتم تسليم مقترحنا لواشنطن عبر وسطاء في 16 أيلول
آخر الأخبار
2026-09-22 | 05:57
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مسؤول إيراني كبير لرويترز: يمكن مناقشة تفاصيل اتفاق لإنهاء الأعمال القتالية مع الولايات المتحدة في نيويورك عبر وسطاء وتم تسليم مقترحنا لواشنطن عبر وسطاء في 16 أيلول
*
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