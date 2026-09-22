رويترز نقلا عن مصادر تجارية: السعودية تعيد تشغيل خط أنابيب النفط شرق-غرب

رويترز نقلا عن مصادر تجارية: السعودية تستعد لاستئناف صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في وقت لاحق اليوم

رويترز نقلا عن مصادر تجارية: السعودية تستعد لاستئناف صادرات النفط الخام من ميناء ينبع في وقت لاحق اليوم

أ.ف.ب: الحوثيون يقولون إن غارات سعودية أسفرت عن مقتل مدنيين اثنين في محافظة الجوف في اليمن