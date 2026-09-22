الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة داست على نصوص الاتفاقات التي أبرمتها معنا

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تحاول بشتى السبل إجبارنا على الاستسلام

الرئيس الإيراني: الولايات المتحدة تحاول بشتى السبل إجبارنا على الاستسلام

المجلس الدستوري أصدر قراراً بردّ الطعن المقدم اليه من عشرة نواب ضد قانون إخضاع المتعاقدين لشرعة التقاعد بعد أن أقرّه مجلس النواب وذلك بغالبية 7 أعضاء من أصل 9