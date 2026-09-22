إعلام روسي: بوتين أجرى اتصالا هاتفيا مع ولي العهد السعودي

الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على تنفيذ تفجير في بلدة المنصوري على دفعتين

الوكالة الوطنية للإعلام: قوات الجيش الإسرائيلي أقدمت على تنفيذ تفجير في بلدة المنصوري على دفعتين

رئيس الجمهورية عرض مع مجلس إدارة مرفأ طرابلس ما تحقق في إطار خطة عمل المرفأ: للعمل بروح الفريق الواحد وتطوير بعض القوانين التي ترعى عمل المرافئ في لبنان