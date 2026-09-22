أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
Live
فيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows العروض
English
تشاهدون الآن
Catchy Talk
إشترك
Live
close
أخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

رويترز: مصرف الإمارات المركزي يصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات

آخر الأخبار
2026-09-22 | 08:59
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
رويترز: مصرف الإمارات المركزي يصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
رويترز: مصرف الإمارات المركزي يصدر موافقة مبدئية على طلب البنك الأهلي المصري الاستحواذ على فروع بنك مصر في دولة الإمارات

 
 
*حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية

آخر الأخبار

الإمارات

المركزي

موافقة

مبدئية

البنك

الأهلي

المصري

الاستحواذ

الإمارات

LBCI التالي
الأمين العام للأمم المتحدة: العقد الماضي شهد اندلاع حروب خلفت عواقب مدمرة واستمرت بوحشية مروعة والمدنيون تعرضوا للاستهداف خلال الحروب وانتهكت حقوق الإنسان واستخدم الجوع سلاحا
الوكالة الوطنية للإعلام: الجيش الاسرائيلي نفذ تفجيراً ضخماً في بلدة بيت ياحون في قضاء بنت جبيل
LBCI السابق

آخر الأخبار

d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:10

التلفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ3 سيارات في قرية صيدا الجولان وتنصب حاجزا وتفتش المارة

LBCI
أخبار لبنان
10:02

سلام ورجي وعرفة يشاركون في إفتتاح أعمال المناقشة العامة للدورة ال81 للجمعية العامة للأمم المتحدة

LBCI
أخبار دولية
09:47

غوتيريش يدعو الولايات المتحدة والصين إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

LBCI
أخبار لبنان
09:37

رجي يشارك في الجلسة الافتتاحية للجمعية العامة للأمم المتّحدة ويلتقي بارولين

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
آخر الأخبار
10:10

التلفزيون السوري: قوات الاحتلال الإسرائيلي تتوغل بـ3 سيارات في قرية صيدا الجولان وتنصب حاجزا وتفتش المارة

LBCI
آخر الأخبار
09:36

غوتيريش: علينا إصلاح مجلس الأمن ليعكس عالم اليوم ويتمتع بالشرعية والفاعلية لمواجهة تحديات الحاضر

LBCI
آخر الأخبار
09:32

غوتيريش يدعو الولايات المتحدة والصين إلى التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي

LBCI
آخر الأخبار
09:32

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين الشرارة والزاوية يتسبب بخسائر يومية تبلغ نحو 130 ألف برميل يوميا

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
أخبار لبنان
2026-09-16

توضيح من التربية عن وضع المتعاقدين والمستعان بهم: قرار تأخير التحاقهم بالمدارس إجراء تنظيمي موقت لحين إتمام الإجراءات القانونية والتربوية المستحقة

LBCI
آخر الأخبار
2026-01-03

رئيس كولومبيا: يجب عقد جلسة طارئة لمجلس الأمن الدولي بعد الهجوم والاعتداء على فنزويلا

LBCI
أخبار لبنان
2026-08-12

هاني نوّه بجهود النيابة العامة المالية ومكتب مكافحة الجرائم المالية في دعم الرقابة وإنفاذ القانون

LBCI
خبر عاجل
2026-07-01

سلام للـLBCI: اعلان وقف العمليات العدائية عام ٢٠٢٤ لم ينص على اتفاقية الهدنة ايضا والـ١٧٠١ يشير مرة واحدة الى اتفاقية الهدنة ولكن فقط لتحديد الحدود

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
عالم الطبخ
09:58

سوفليه بالجبن مع الشيف فادي زغيب: إليكم طريقة التحضير (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
07:53

وزير العدل في قصر العدل في النبطية

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار لبنان
03:40

اليونيفيل تجدد التأكيد على التطلّع المشترك للسلام رغم استمرار النزاع

LBCI
أخبار دولية
02:36

الرئيس الإيراني: خرجنا من الحرب مرفوعي الرأس... وسندافع بحزم عن مواقفنا في المحافل الدولية

LBCI
أخبار دولية
00:00

اتفاق فرنسيّ أميركيّ على توحيد الجهود لوقف ضربات على أوكرانيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:44

"إذا دقت علقت"... الكبة الإهدنية من الجرن إلى الخريطة السياحية

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:36

جمعية "كلنا عيلة" بمركز طبي ثالث… لتبقى الرعاية أقرب للناس

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

لقاء ترامب وبزشكيان المحتمل... نيويورك تختبر فرص الحوار بين واشنطن وطهران

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
منوعات
10:28

فيديو ضحى العريبي في حريصا لم يمرّ مرور الكرام... رئيس مزار سيدة لبنان يكشف للـLBCI عن إجراءات قانونية (فيديو)

LBCI
أمن وقضاء
08:27

تاجر أسلحة في قبضة الجيش بعد تبادل لإطلاق النار خلال عملية التوقيف

LBCI
أمن وقضاء
03:48

مطلقو النار في إشكال قب الياس - زحلة في قبضة الجيش

LBCI
أخبار دولية
10:43

أربع شبكات أميركية كبرى تعلن وقف التغطيات المشتركة لأخبار ترامب تضامنا مع "سي إن إن"

LBCI
أمن وقضاء
11:04

عصابة سرقة وسلب بقوة السلاح في قبضة الجيش في شتورة – زحلة... وتنفيذ تدابير أمنية في مناطق مختلفة

LBCI
أخبار لبنان
02:17

رسامني يتقدّم بإخبار أمام النيابة العامة التمييزية بشأن سيول المكلّس وورشة المنصورية

LBCI
حال الطقس
01:47

طقس متقلب وأمطار محلّية خفيفة

LBCI
أخبار دولية
00:43

الأرجنتين اتهمت سبعة إيرانيين ولبنانيّ في قضية تفجير مركز يهوديّ عام 1994

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More