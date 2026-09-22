قصف مدفعي إسرائيلي استهدف بلدة المنصوري

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين الشرارة والزاوية يتسبب بخسائر يومية تبلغ نحو 130 ألف برميل يوميا

المؤسسة الوطنية للنفط الليبية: إغلاق خط أنابيب تحميل النفط الخام بين الشرارة والزاوية يتسبب بخسائر يومية تبلغ نحو 130 ألف برميل يوميا

غوتيريش: لا يمكن للقوة العسكرية وحدها ضمان الأمن ولا يمكن للقوة الاقتصادية وحدها ضمان الاستقرار