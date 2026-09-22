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ترامب: عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب لكنها رفضت وذلك خطأ كبير

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2026-09-22 | 10:39
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ترامب: عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب لكنها رفضت وذلك خطأ كبير
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ترامب: عرضت على إيران تعاونا اقتصاديا مقابل إنهاء برنامجها النووي ودعمها للإرهاب لكنها رفضت وذلك خطأ كبير

 
 
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