ترامب: منذ توليت منصبي تشرفت بإنهاء 8 حروب دام بعضها لعقود

ترامب: سيفتتح قريبا جدا 18 مصنعا ضخما للذخيرة على يد كبريات شركات الدفاع في العالم وهذه المصانع التي ستبنى ستمكننا من تزويد حلفائنا باحتياجاتهم بمعدل أسرع بكثير

ترامب: سيفتتح قريبا جدا 18 مصنعا ضخما للذخيرة على يد كبريات شركات الدفاع في العالم وهذه المصانع التي ستبنى ستمكننا من تزويد حلفائنا باحتياجاتهم بمعدل أسرع بكثير

ترامب: قبل عام لم يكن هناك أفق لحل أزمة غزة لكننا تمكنا من إنهاء الحرب وإنقاذ آلاف الأرواح