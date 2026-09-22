ترامب: نواصل المساعي لإنهاء الحرب الكارثية بين روسيا وأوكرانيا وحان الوقت لإيقاف القتل

ترامب: أدعو كل الدول التي انضمت للمحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها فورا

ترامب: أدعو كل الدول التي انضمت للمحكمة الجنائية الدولية إلى الانسحاب منها فورا

ترامب: سنوقع في وقت لاحق اليوم الاتفاق بشأن غرينلاند ولن نسمح لأي جهة معادية بالوجود في غرينلاند وسنعمل على تطوير وجود عسكري لنا في أي مكان فيها