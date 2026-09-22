ترامب: مسؤول أميركي التقى بوفد إيراني 3 ساعات

ترامب: الاجتماع الذي عقده مسؤول أميركي مع الجانب الإيراني كان مثمرا للغاية

ترامب: الاجتماع الذي عقده مسؤول أميركي مع الجانب الإيراني كان مثمرا للغاية

وكالة: إيران تعمل على تحويل الرحلات المتجهة إلى بغداد نحو النجف واستمرار باقي الرحلات الدولية ومنها رحلات إسطنبول