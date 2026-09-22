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ماكرون أمام الأمم المتحدة: ما يُسمّى بالسلام في غزة لم يفتح أي ممرات إنسانية

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2026-09-22 | 14:41
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ماكرون أمام الأمم المتحدة: ما يُسمّى بالسلام في غزة لم يفتح أي ممرات إنسانية
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ماكرون أمام الأمم المتحدة: ما يُسمّى بالسلام في غزة لم يفتح أي ممرات إنسانية

 
 
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