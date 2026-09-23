أ ف ب عن مصادر أمنية: المتمردون في تيغراي شمالي إثيوبيا يسيطرون على مطار عاصمة الإقليم

فارس سعيد للـLBCI: أتمنى من المعارضين الفعليين لحزب الله أن يتعاملوا بطريقة صحيحة مع البيئة الشيعية فهي مأزومة وتعتبر نفسها حساسة أكثر من غيرها والتعاطي معها يجب أن يكون بمسؤولية وطنية قصوى

فارس سعيد للـLBCI: أتمنى من المعارضين الفعليين لحزب الله أن يتعاملوا بطريقة صحيحة مع البيئة الشيعية فهي مأزومة وتعتبر نفسها حساسة أكثر من غيرها والتعاطي معها يجب أن يكون بمسؤولية وطنية قصوى

فارس سعيد للـLBCI: ما قام به الرئيس بري في مجلس النواب هو أكبر تحدٍّ وهو أعلن الحدود بينه وبين حزب الله حين صوّت مع الحكومة