وزير الاقتصاد والصناعة السوري محمد نضال الشعار من المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: لبنان المستقر اقتصاديًا مصلحة لسوريا أيضًا

وزير الاقتصاد والصناعة السوري: سوريا ولبنان لا يحتاجان إلى اكتشاف بعضهما من جديد لكن ما يحتاجان إليه هو إعادة تعريف العلاقات الاقتصادية على أسس أكثر وضوحًا وتوازنًا وذلك في إطار الاحترام الكامل لسيادة البلدين واستقلال قرارهما ومصالحهما الوطنية

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