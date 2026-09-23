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وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: مقتنعون أن قاعدة العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا يجب أن ترتكز على القطاع الخاص

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2026-09-23 | 04:59
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وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: مقتنعون أن قاعدة العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا يجب أن ترتكز على القطاع الخاص
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وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: مقتنعون أن قاعدة العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا يجب أن ترتكز على القطاع الخاص

 
 
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