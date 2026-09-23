وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: مقتنعون أن قاعدة العلاقات الاقتصادية بين لبنان وسوريا يجب أن ترتكز على القطاع الخاص

الخطوط الجوية الإثيوبية: علقنا رحلاتنا إلى مقلي وأكسوم وشيري بدءا من اليوم بسبب التطورات في إقليم تيغراي

الخطوط الجوية الإثيوبية: علقنا رحلاتنا إلى مقلي وأكسوم وشيري بدءا من اليوم بسبب التطورات في إقليم تيغراي

وزير الاقتصاد عامر البساط ممثلًا رئيس الجمهورية في المنتدى اللبناني - السوري للاستثمار 2026: الصفحة الجديدة بين العلاقات اللبنانية السورية تحتاج الى مضمون أي مؤسسات تعمل ومصالح واضحة ونتائج يستفيد منها الشعبين