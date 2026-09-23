أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة أخبار الثانية والنصف
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
28
o
البقاع
26
o
الجنوب
27
o
الشمال
29
o
جبل لبنان
24
o
كسروان
26
o
متن
26
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أكسيوس: مجلس السلام برئاسة ترامب سيعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار
آخر الأخبار
2026-09-23 | 05:29
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
أكسيوس: مجلس السلام برئاسة ترامب سيعلن عن خطة تعافي لغزة بقيمة 2.45 مليار دولار
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
السلام
برئاسة
ترامب
سيعلن
تعافي
بقيمة
مليار
دولار
التالي
الذهب يهبط في المعاملات الفورية بنحو 1% إلى 4312.99 دولار للأوقية
مصادر إغاثية لفرانس برس: معارك بين الجيش الاثيوبي وقوات تيغراي في إقيلم عفر المجاور لإقيلم تيغراي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة شخصين في سفينة شحن مستهدفة
أخبار دولية
08:24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة شخصين في سفينة شحن مستهدفة
0
أخبار لبنان
08:16
البساط ممثلا رئيس الجمهورية في "المنتدى اللبناني السوري للاستثمار": لنحول موقع بلدينا إلى منصة للإنتاج والتجارة
أخبار لبنان
08:16
البساط ممثلا رئيس الجمهورية في "المنتدى اللبناني السوري للاستثمار": لنحول موقع بلدينا إلى منصة للإنتاج والتجارة
0
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
0
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
أخبار دولية
08:24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة شخصين في سفينة شحن مستهدفة
أخبار دولية
08:24
هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية: إصابة شخصين في سفينة شحن مستهدفة
0
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
0
أخبار لبنان
08:00
رئيس الجمهورية: على كل ارهابيّ أن ينال عقابه العادل
أخبار لبنان
08:00
رئيس الجمهورية: على كل ارهابيّ أن ينال عقابه العادل
0
آخر الأخبار
06:16
قصف إسرائيلي لاطراف بلدة برعشيت
آخر الأخبار
06:16
قصف إسرائيلي لاطراف بلدة برعشيت
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2026-07-13
بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم
منوعات
2026-07-13
بعد أن فقد صديقه بالانتحار... قرر ألا يجلس أحد وحيدًا بعد اليوم
0
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
أخبار لبنان
08:08
البستاني: إجراءات محلية لمواجهة التضخم وتخفيف الضرائب عن المحروقات
0
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب بلال الحشيمي: الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس
آخر الأخبار
2026-09-16
النائب بلال الحشيمي: الدولة لا تبنى بقرارين ولا يُحمى الوطن بجيشين والتحرير يُحمى عندما تتقدّم الدولة ولمن يقول المقاومة باقية أقول نعم التضحيات باقية وعلى الحدود يجب أن يبقى الجيش والتاريخ أعطانا الدرس
0
أخبار لبنان
08:16
البساط ممثلا رئيس الجمهورية في "المنتدى اللبناني السوري للاستثمار": لنحول موقع بلدينا إلى منصة للإنتاج والتجارة
أخبار لبنان
08:16
البساط ممثلا رئيس الجمهورية في "المنتدى اللبناني السوري للاستثمار": لنحول موقع بلدينا إلى منصة للإنتاج والتجارة
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
أخبار لبنان
08:03
الأمن العام ينظّم المرحلة الـ19 من عودة النازحين السوريين... 3 باصات من طرابلس إلى المصنع
0
أخبار لبنان
08:00
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
أخبار لبنان
08:00
إضراب عام للنقل البري في 30 أيلول... احتجاجاً على ارتفاع أسعار المحروقات وتأخر تنفيذ مطالب السائقين
0
أخبار لبنان
07:57
العلاقات اللبنانية - السورية إلى مرحلة جديدة... منتدى الاستثمار يفتح باب الشراكة الاقتصادية
أخبار لبنان
07:57
العلاقات اللبنانية - السورية إلى مرحلة جديدة... منتدى الاستثمار يفتح باب الشراكة الاقتصادية
0
أخبار لبنان
05:31
عبدالله: نشكر عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات..
أخبار لبنان
05:31
عبدالله: نشكر عون على توقيع قانون تخفيض العقوبات..
0
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
أخبار لبنان
03:35
الرئيس الفرنسي أمام الجمعية العامة في نيويورك: سيادة لبنان وحدها كفيلة بنزع سلاح حزب الله
0
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
أخبار دولية
03:31
الشرع من نيويورك: دمشق عازمة على مساعدة لبنان في حصر السلاح بيد الدولة
0
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
تقارير نشرة الاخبار
16:21
من الأردن إلى تركيا وقطر.. مواقف لافتة في الجمعية العامة حول الأمن ولبنان والخليج
0
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
تقارير نشرة الاخبار
16:20
ترامب يترأس قمة متعددة الأطراف بمشاركة لبنان على هامش الجمعية العامة
0
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
أخبار دولية
16:18
ترامب يكشف عن لقاء أميركي–إيراني استمر 3 ساعات.. ماذا قال؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
2
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
3
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
خبر عاجل
16:55
معلومات للـLBCI: شعبة المعلومات في بيروت أوقفت الشخص الذي اقدم على رمي الحجارة على سيارة محمد حمزة قرب المدينة الرياضية قبل أيام ما ادى الى مقتله
4
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
5
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
أخبار دولية
14:16
ترامب يكشف عن لقاء "مثمر" بين مسؤولين أميركيين وإيرانيين الثلاثاء في نيويورك
6
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
7
أخبار لبنان
09:04
الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية
أخبار لبنان
09:04
الكتائب يجدّد دعمه لرئيسي الجمهورية والحكومة: للإسراع في صناعة التغيير الحقيقي من دون انتظار التطورات الخارجية
8
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
تقارير نشرة الاخبار
13:20
أحمر أبيض أو وردي… اختَر لبناني
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More