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الرئيس السوري: نرفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا
آخر الأخبار
2026-09-23 | 09:16
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الرئيس السوري: نرفض المحاولات الإسرائيلية الدائمة لفرض أمر واقع في سوريا
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