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مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران تدرس الرد الأميركي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية
آخر الأخبار
2026-09-23 | 10:54
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مسؤول إيراني كبير لرويترز: طهران تدرس الرد الأميركي على مقترحها لإنهاء الأعمال العدائية
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