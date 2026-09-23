أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
ثورة الفلاحين
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
26
o
البقاع
16
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
19
o
كسروان
23
o
متن
23
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
بلومبرغ عن مصادر: الصين وضعت يدها على أجزاء يحتمل أن تكون حساسة خاصة بطائرة إف 35
آخر الأخبار
2026-09-23 | 16:30
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
بلومبرغ عن مصادر: الصين وضعت يدها على أجزاء يحتمل أن تكون حساسة خاصة بطائرة إف 35
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
مصادر:
الصين
أجزاء
يحتمل
حساسة
بطائرة
التالي
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ما دامت مياهنا وأرضنا وسماؤنا مهددة فلن ينعم أي بلد معتد ولا أي من داعميه بالأمن
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية على دفعتين على وادي الحجير لجهة القنطرة أعقبتها غارة على وادي السلوقي
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:45
رجي أعرب لوزيرة الخارجية الأيرلندية عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ بعد مغادرة اليونيفيل
أخبار لبنان
16:45
رجي أعرب لوزيرة الخارجية الأيرلندية عن قلق لبنان من تداعيات الفراغ بعد مغادرة اليونيفيل
0
آخر الأخبار
16:43
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ما دامت مياهنا وأرضنا وسماؤنا مهددة فلن ينعم أي بلد معتد ولا أي من داعميه بالأمن
آخر الأخبار
16:43
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ما دامت مياهنا وأرضنا وسماؤنا مهددة فلن ينعم أي بلد معتد ولا أي من داعميه بالأمن
0
آخر الأخبار
16:30
بلومبرغ عن مصادر: الصين وضعت يدها على أجزاء يحتمل أن تكون حساسة خاصة بطائرة إف 35
آخر الأخبار
16:30
بلومبرغ عن مصادر: الصين وضعت يدها على أجزاء يحتمل أن تكون حساسة خاصة بطائرة إف 35
0
أخبار دولية
15:58
إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في هجوم دهس بالضفة الغربية المحتلة
أخبار دولية
15:58
إصابة نجل السفير الإسرائيلي لدى واشنطن في هجوم دهس بالضفة الغربية المحتلة
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
16:43
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ما دامت مياهنا وأرضنا وسماؤنا مهددة فلن ينعم أي بلد معتد ولا أي من داعميه بالأمن
آخر الأخبار
16:43
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: ما دامت مياهنا وأرضنا وسماؤنا مهددة فلن ينعم أي بلد معتد ولا أي من داعميه بالأمن
0
آخر الأخبار
15:56
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية على دفعتين على وادي الحجير لجهة القنطرة أعقبتها غارة على وادي السلوقي
آخر الأخبار
15:56
الوكالة الوطنية: غارة إسرائيلية على دفعتين على وادي الحجير لجهة القنطرة أعقبتها غارة على وادي السلوقي
0
آخر الأخبار
14:26
الرئيس الأوكرانيّ: نريد بناء منظومة دفاعية يمكن أن تكون جزءا متكاملا من دفاعات أوكرانيا ودفاعات أوروبا
آخر الأخبار
14:26
الرئيس الأوكرانيّ: نريد بناء منظومة دفاعية يمكن أن تكون جزءا متكاملا من دفاعات أوكرانيا ودفاعات أوروبا
0
أخبار دولية
14:10
خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة
أخبار دولية
14:10
خطة لبدء إعادة إعمار قطاع غزة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
اقتصاد
2026-03-31
لبنان تحت ضغط الاستيراد والدولار... هذه خطوات الدولة
اقتصاد
2026-03-31
لبنان تحت ضغط الاستيراد والدولار... هذه خطوات الدولة
0
آخر الأخبار
2026-09-16
ترامب: أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون 1% أو أقل لأننا نتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم
آخر الأخبار
2026-09-16
ترامب: أسعار الفائدة في الولايات المتحدة ينبغي أن تكون 1% أو أقل لأننا نتمتع بأفضل تصنيف ائتماني في العالم
0
أخبار دولية
2026-09-16
الاتحاد الأوروبي سيحظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاما ويقيّده حتى سن 15
أخبار دولية
2026-09-16
الاتحاد الأوروبي سيحظر وسائل التواصل للأطفال دون 13 عاما ويقيّده حتى سن 15
0
آخر الأخبار
2026-07-07
متحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتهامات قطر لإيران بشأن هجوم على سفينة مرتبطة بها في مضيق هرمز محيرة ولا تتفق مع مبدأ حسن الجوار
آخر الأخبار
2026-07-07
متحدث باسم الخارجية الإيرانية: اتهامات قطر لإيران بشأن هجوم على سفينة مرتبطة بها في مضيق هرمز محيرة ولا تتفق مع مبدأ حسن الجوار
بالفيديو
d-none hideMe
0
حال الطقس
13:53
أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ
حال الطقس
13:53
أجواء خريفية رطبة واحتمال تساقط بعض الرذاذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع
تقارير نشرة الاخبار
13:51
المنتدى اللبناني السوري للاستثمار… من الفرص إلى المشاريع
0
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز
تقارير نشرة الاخبار
13:42
الجولة الثالثة والختامية من بطولة لبنان لمركبات الدفع الرباعي في رعشين ووطى الجوز
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طوفان المكلس يصل الى القضاء
تقارير نشرة الاخبار
13:41
طوفان المكلس يصل الى القضاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة
تقارير نشرة الاخبار
13:33
المحاولات الأميركية لكبح الصعود الصينيّ وصلت إلى قمة مرتقبة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود
تقارير نشرة الاخبار
13:33
طريق مؤدي إلى المطار: تأمين أبعد من الموجود
0
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية
تقارير نشرة الاخبار
13:31
حتى لا يقتل آخرون كما قُتل محمد قرب المدينة الرياضية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قمم متتالية ومواقف أميركية منها
تقارير نشرة الاخبار
13:26
قمم متتالية ومواقف أميركية منها
0
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة
تقارير نشرة الاخبار
13:21
ترويج إسرائيليّ لحروب مقبلة
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
أمن وقضاء
05:02
شعبة المعلومات تكشف ملابسات رمي الحجارة في المدينة الرياضية التي أدت إلى وفاة أحد الأشخاص وتوقف الفاعل
2
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
أمن وقضاء
02:57
الأمن العام أعلن اعتماد معايير جديدة عند المعابر الجوية والبرية والبحرية لتسهيل دخول الرعايا السوريين
3
فنّ
04:38
بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز
فنّ
04:38
بعد تشبيهها بالسيارة… احمد العوضي يعتذر لطليقته ياسمين عبد العزيز
4
أخبار لبنان
07:24
قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية
أخبار لبنان
07:24
قوى الأمن تعلن نتائج حملة قمع مخالفات السير: ضبط أكثر من 29 ألف مخالفة مرورية وحجز 985 سيارة و2207 دراجات آلية
5
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
اسرار
23:45
أسرار الصحف 23-9-2026
6
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
أخبار لبنان
04:56
الرئيس عون أمام وفد وزاري سوري: الزيارة مؤشر إلى سلامة العلاقة بين البلدين.. وزير الاقتصاد السوري: نفتح صفحة جديدة
7
أمن وقضاء
01:56
طقس متقلب... هذه تفاصيله
أمن وقضاء
01:56
طقس متقلب... هذه تفاصيله
8
أخبار لبنان
01:10
الداخلية أعلنت توقيف ملقي الحجارة على السيارات على طريق المطار الحجار: قوى الأمن ستشدد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال
أخبار لبنان
01:10
الداخلية أعلنت توقيف ملقي الحجارة على السيارات على طريق المطار الحجار: قوى الأمن ستشدد الرقابة لمنع تكرار هذه الأفعال
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More