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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي لقرى في النبطية والجيش الإسرائيلي استهدف ألواح الطاقة في مشاع ميفدون

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2026-09-24 | 02:29
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي لقرى في النبطية والجيش الإسرائيلي استهدف ألواح الطاقة في مشاع ميفدون
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الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي لقرى في النبطية والجيش الإسرائيلي استهدف ألواح الطاقة في مشاع ميفدون

 
 
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