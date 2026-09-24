الوكالة الوطنية للإعلام: قصف مدفعي لقرى في النبطية والجيش الإسرائيلي استهدف ألواح الطاقة في مشاع ميفدون

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رسامني خلال الإفتتاح الرسمي لأشغال مشروع تأهيل طريق ضهر البيدر: تمكنا من اعتماد مشروع متكامل بكلفة أدنى بكثير من دون المساس بالمواصفات الفنية المطلوبة فالترشيد لا يعني خفض الجودة بل إنفاق المال العام حيث يحتاجه الطريق فعلًا وتحقيق أفضل نتيجة ممكنة