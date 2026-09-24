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o
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26
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مريض بحاجة إلى ٤ وحدات دم وصفيحة دموية قبل الاثنين في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس... للتبرع الاتصال على الرقم ٧٩١١٨٤١٨
آخر الأخبار
2026-09-24 | 06:43
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مريض بحاجة إلى ٤ وحدات دم وصفيحة دموية قبل الاثنين في مستشفى أوتيل ديو دو فرانس... للتبرع الاتصال على الرقم ٧٩١١٨٤١٨
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حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
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