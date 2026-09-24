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أ.ف.ب: ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض

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2026-09-24 | 10:11
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أ.ف.ب: ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض
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أ.ف.ب: ترامب يستقبل شي في البيت الأبيض

 
 
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