الوكالة الوطنية: مسيرة استهدفت "بيك اب" عند اطراف بلدة كفرشوبا لجهة تلة السدانة

ترامب: سنتحدث مع الرئيس الصيني عن القضايا الملحة بشأن الأمن والذكاء الاصطناعي

ترامب: سنتحدث مع الرئيس الصيني عن القضايا الملحة بشأن الأمن والذكاء الاصطناعي

رويترز: شبكات سي إن إن وإم إس ناو وبوليتكو تطلب عقد جلسة محكمة عاجلة بعد منعها من دخول حرم البيت الأبيض اليوم