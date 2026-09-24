أخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
Live
فيديو
بالصوت
الجدول
العروض
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
إشعار
Live
فيديو
بالصوت
العروض
بيروت
27
o
البقاع
19
o
الجنوب
25
o
الشمال
26
o
جبل لبنان
21
o
كسروان
24
o
متن
24
o
أخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
أفلام
وثائقيات
منوعات
كوميديا
برامج حوارية
نشرات الأخبار
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: رئيس الوزراء عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار النزاع لفترة طويلة وشدد على ضرورة ضبط النفس
آخر الأخبار
2026-09-24 | 13:12
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: رئيس الوزراء عبر عن قلقه البالغ إزاء استمرار النزاع لفترة طويلة وشدد على ضرورة ضبط النفس
*
حفاظاً على حقوق الملكية الفكرية يرجى عدم نسخ ما يزيد عن 20 في المئة من مضمون الخبر مع ذكر اسم موقع الـ LBCI الالكتروني وارفاقه برابط الخبر Hyperlink تحت طائلة الملاحقة القانونية
آخر الأخبار
الوزراء
الباكستاني:
الوزراء
البالغ
استمرار
النزاع
لفترة
طويلة
ضرورة
النفس
التالي
وفود دول عدة تنسحب من قاعة الجمعية العامة للأمم المتحدة قبل إلقاء نتنياهو كلمته
مكتب رئيس الوزراء الباكستاني: رئيس الوزراء التقى بالرئيس الإيراني
السابق
آخر الأخبار
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:19
نتنياهو: على مدى 3 سنوات نخوض حربًا على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا
آخر الأخبار
14:19
نتنياهو: على مدى 3 سنوات نخوض حربًا على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا
0
آخر الأخبار
14:16
نتنياهو: لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعا في عداد الموتى وسننتصر فليس لدينا خيار آخر
آخر الأخبار
14:16
نتنياهو: لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعا في عداد الموتى وسننتصر فليس لدينا خيار آخر
0
آخر الأخبار
14:12
نتنياهو: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى
آخر الأخبار
14:12
نتنياهو: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى
0
آخر الأخبار
14:11
نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم
آخر الأخبار
14:11
نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
14:19
نتنياهو: على مدى 3 سنوات نخوض حربًا على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا
آخر الأخبار
14:19
نتنياهو: على مدى 3 سنوات نخوض حربًا على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا
0
آخر الأخبار
14:16
نتنياهو: لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعا في عداد الموتى وسننتصر فليس لدينا خيار آخر
آخر الأخبار
14:16
نتنياهو: لو لم ندمر المنشآت النووية الإيرانية لكنا جميعا في عداد الموتى وسننتصر فليس لدينا خيار آخر
0
آخر الأخبار
14:12
نتنياهو: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى
آخر الأخبار
14:12
نتنياهو: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى
0
آخر الأخبار
14:11
نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم
آخر الأخبار
14:11
نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
آخر الأخبار
2026-01-20
وزير الخارجية التركي: أردوغان سيقرر قريبا ما إذا كان سينضم لمجلس السلام بعد تلقي دعوة من ترامب
آخر الأخبار
2026-01-20
وزير الخارجية التركي: أردوغان سيقرر قريبا ما إذا كان سينضم لمجلس السلام بعد تلقي دعوة من ترامب
0
أخبار دولية
2026-03-17
قتيل في أبوظبي جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ بالستي
أخبار دولية
2026-03-17
قتيل في أبوظبي جراء شظايا ناجمة عن اعتراض صاروخ بالستي
0
آخر الأخبار
2026-04-27
عراقجي: الأحداث الأخيرة برهنت على عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية مع روسيا ونعرب عن امتناننا لما لقيناه من تضامن
آخر الأخبار
2026-04-27
عراقجي: الأحداث الأخيرة برهنت على عمق وقوة شراكتنا الاستراتيجية مع روسيا ونعرب عن امتناننا لما لقيناه من تضامن
0
أخبار دولية
2026-01-14
الدنمارك ستواصل "تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند"
أخبار دولية
2026-01-14
الدنمارك ستواصل "تعزيز وجودها العسكري في غرينلاند"
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات
تقارير نشرة الاخبار
13:40
بَلَع الكوكابين وهرّبه الى دبي...اليكم تفاصيل شبكة المخدرات والسيارات المسروقة من كندا واوروبا الى لبنان والإمارات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاريع طرابلس والشمال الاستراتيجية بين الفرصة والتنفيذ
تقارير نشرة الاخبار
13:38
مشاريع طرابلس والشمال الاستراتيجية بين الفرصة والتنفيذ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
L’Oréal Paris تكرّم ست نساء لبنانيات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
L’Oréal Paris تكرّم ست نساء لبنانيات
0
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس الصينيّ في البيت الأبيض... زيارة تاريخية واستقبال خاص
تقارير نشرة الاخبار
13:23
الرئيس الصينيّ في البيت الأبيض... زيارة تاريخية واستقبال خاص
0
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ
تقارير نشرة الاخبار
13:19
الترويج السياحيّ والتكامل السياحيّ العربيّ
0
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بين الشارع وإمكانات الدولة لا حلول مستدامة
تقارير نشرة الاخبار
13:13
بين الشارع وإمكانات الدولة لا حلول مستدامة
0
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات
تقارير نشرة الاخبار
13:10
بذريعة "الشرف" هكذا قتل أخته في الرويسات
0
أخبار دولية
13:09
إسرائيل على تأهّب والأعين على كلمة نتنياهو لتقرير المصير
أخبار دولية
13:09
إسرائيل على تأهّب والأعين على كلمة نتنياهو لتقرير المصير
0
أخبار دولية
13:00
الصين في واشنطن... هذا ما في التفاصيل
أخبار دولية
13:00
الصين في واشنطن... هذا ما في التفاصيل
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
أخبار لبنان
07:25
بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام
أخبار لبنان
07:25
بحث في جهود دفع قطاع البترول في البلاد الى الأمام
2
أخبار دولية
03:22
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته
أخبار دولية
03:22
الاتحاد الأوروبي يقر حزمة بقيمة 505 ملايين يورو لدعم استقرار لبنان وتعافيه وإصلاحاته
3
اسرار
23:44
أسرار الصحف 24-9-2026
اسرار
23:44
أسرار الصحف 24-9-2026
4
أخبار لبنان
03:42
حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد
أخبار لبنان
03:42
حركة تشغيلية استثنائية في مرفأ بيروت: ثلاث بواخر عملاقة من فئة Mother Vessel في يوم واحد
5
أخبار لبنان
02:10
لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"
أخبار لبنان
02:10
لقاءات سلام في نيويورك... حشد الدعم للبنان وخفض التصعيد ومرحلة ما بعد "اليونيفيل"
6
أخبار لبنان
00:19
سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن
أخبار لبنان
00:19
سلام التقى في نيويورك الشرع ولافروف والهاشمي: نريد لأي قوة دولية في الجنوب أن تعمل تحت مظلة قرار صادر عن مجلس الأمن
7
حال الطقس
04:25
طقس خريفي رطب مستمر
حال الطقس
04:25
طقس خريفي رطب مستمر
8
أخبار دولية
01:48
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو للعراق ولبنان بسبب الحرب
أخبار دولية
01:48
البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يخفض توقعات النمو للعراق ولبنان بسبب الحرب
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More