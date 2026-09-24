نتنياهو: من الغرابة أن بعض من يتهموننا بالاستعمار هم في بريطانيا وفرنسا وأقول لهم كفى كذبا فقد استعمرتم العالم

نتنياهو: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى

نتنياهو: أقول للسيد الشرع إن اليهود موجودون في الجولان منذ عهد موسى

نتنياهو: إسرائيل وهي تدافع عن نفسها تدافع أيضا عن كثير من البلدان التي غادرت وفودها القاعة قبل قليل