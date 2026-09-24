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نتنياهو: على مدى 3 سنوات نخوض حربًا على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا
آخر الأخبار
2026-09-24 | 14:19
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نتنياهو: على مدى 3 سنوات نخوض حربًا على 7 جبهات واجهنا فيها كل محاولة لإبادتنا
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