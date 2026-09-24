نتنياهو: أردوغان طاغية يستضيف قادة حماس وقتل آلاف الأكراد وينكر إبادة الأرمن ويسجن الصحفيين وقادة المعارضة

رويترز: مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران

رويترز: مجلس الشيوخ الأميركي يرفض مشروع قانون يحد من صلاحيات ترامب في حرب إيران

نتنياهو: دول أجنبية أنفقت مليارات لا تحصى لنشر الأكاذيب عن بلدي وكانت قطر أول من فعل ذلك