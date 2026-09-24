رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: إيران تسعى للتوصل إلى اتفاق والرئيس يحتفظ بكل الأوراق وسيتخذ القرار الأنسب

رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحا على الحوار مع إيران لكنه ليس بحاجة ماسة للتفاوض

رويترز عن مسؤول بالبيت الأبيض: ترامب لا يزال منفتحا على الحوار مع إيران لكنه ليس بحاجة ماسة للتفاوض

عمدة نيويورك: لا يمكن لأي كذبة أن تغير حقيقة أن نتنياهو لا يزال مطلوبا بموجب مذكرة توقيف من الجنائية الدولية