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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: رغم أن الحرب توقفت بشكلها السابق فإن أصل المواجهة لا يزال مستمرا

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2026-09-25 | 01:01
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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: رغم أن الحرب توقفت بشكلها السابق فإن أصل المواجهة لا يزال مستمرا
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المتحدث باسم الحرس الثوري الإيراني: رغم أن الحرب توقفت بشكلها السابق فإن أصل المواجهة لا يزال مستمرا

 
 
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