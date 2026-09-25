رئيس الجمهورية جوزاف عون في المؤتمر الإقليمي الـ12 للصليب الأحمر والهلال الأحمر: واجب الدولة أن تحمي رسالتكم وأن تدعم قدراتكم وأن تساعد على ضمان استمراريّة خدماتكم وواجبنا أيضاً أن نحافظ على ثقافة التطوع وأن ننقلها إلى أجيالنا المقبلة

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