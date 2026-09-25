الرئيس عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد: ثقة اللبنانيين أهمّ سلاح والشعب يدعم الجيش اللبناني ويحترمه وهذا أكبر فخر

وصول البابا لاوون الرابع عشر الى فرنسا

وصول البابا لاوون الرابع عشر الى فرنسا

الرئيس عون خلال وضع حجر الأساس لمشروع بناء مساكن تعاضد الرتباء والأفراد: على الرغم من الظروف الصعبة التي يمر بها البلد ما زالت المؤسسة العسكرية تراكم الإنجاز تلو الإنجاز