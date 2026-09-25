اليونيسف: تعليق الدراسة في 243 مدرسة في اليمن ما أثر على أكثر من 137 ألف طالب

مستشار للمرشد الأعلى ​الإيراني: ‌إذا ‌تعذر ​على طهران ​تسيير رحلات ​جوية والحصول على خدمات المطارات ​فلن يتمكن ‌أحد ‌في المنطقة ‌من ذلك ​أيضاً

مستشار للمرشد الأعلى ​الإيراني: ‌إذا ‌تعذر ​على طهران ​تسيير رحلات ​جوية والحصول على خدمات المطارات ​فلن يتمكن ‌أحد ‌في المنطقة ‌من ذلك ​أيضاً

حاجة إلى دم من فئة O+ في مستشفى جبل لبنان... للتبرع، الرجاء الإتصال على الرقم 03/518353