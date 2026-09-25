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الدفاع السعودية: اجتماع الرياض بحث التعاون الاستخباراتيّ والعسكريّ وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعيّ

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2026-09-25 | 15:33
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الدفاع السعودية: اجتماع الرياض بحث التعاون الاستخباراتيّ والعسكريّ وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعيّ
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الدفاع السعودية: اجتماع الرياض بحث التعاون الاستخباراتيّ والعسكريّ وتكامل القدرات بما يعزز الردع والدفاع الجماعيّ

 
 
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