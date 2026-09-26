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القوات الحكومية اليمنية: مليشيا الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية

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2026-09-26 | 14:59
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القوات الحكومية اليمنية: مليشيا الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية
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القوات الحكومية اليمنية: مليشيا الحوثي تستخدم أسلحة دفاع جوي جوالة إيرانية تشكل تهديدا على الطائرات المدنية

 
 
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