الراعي: الدبلوماسية اللبنانية تبقى أمام اختبار تحويل التحرّك الخارجي الى نتائج ملموسة

الراعي: الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجَّلَين فالناس انتظروا طويلًا ومن حقهم أن يروا إصلاحًا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق

الراعي: الإصلاح المصرفي واستعادة الحقوق لا يجوز أن يبقيا مؤجَّلَين فالناس انتظروا طويلًا ومن حقهم أن يروا إصلاحًا يعيد الثقة ويحفظ الحقوق

الراعي: الدولة تحتاج الى نفس طويل لبناء الوحدة الداخلية وتقريب المواقف واستعادة ثقة اللبنانيين بمؤسساتهم فالوحدة لا تفرض بقرار ولا تبنى بجلسة واحدة بل تحتاج الى حوار وارادة مشتركة والى وضع المصلحة الوطنية فوق الحسابات الخاصة