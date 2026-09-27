قاسم: لبنان بلا مقاومة يزول ولا يمكن أن يبقى الا بتحريره وهو واحد وسيبقى كذلك أو لا يكون

قاسم: اتفاق الاطار قدم كل ما يمكن ان يتحدث عنه لبنان لمصلحة العدو وكما يريد دفعة واحدة

قاسم: اتفاق الاطار قدم كل ما يمكن ان يتحدث عنه لبنان لمصلحة العدو وكما يريد دفعة واحدة

قاسم: المقاومة أثبتت أن الجحافل التي يمتد عديدها إلى 90 ألف جندي وضابط إسرائيلي لم تتمكن من تحقيق أهدافهم